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Дополнительные меры поддержки молодых педагогов планируют ввести в Иркутской области

16 марта 2020

Жилье и земельные участки под строительство необходимо выделять молодым педагогам. Это будет способствовать закреплению кадров на территории Приангарья. Об этом на оперативном совещании сегодня заявил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.  

- В образовательных учреждениях региона нехватка учителей и воспитателей. И это при том, что к 2025 году мы должны перейти на односменное обучение. Необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых специалистовПоручаю руководителям муниципальных образований до 1 сентября 2020 года рассмотреть вопрос о выделении жилья и земельных участков. Данные мероприятия включить в перспективные планы развития территорий, -  подчеркнул врио главы региона.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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