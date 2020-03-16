Дополнительные меры поддержки молодых педагогов планируют ввести в Иркутской области

Жилье и земельные участки под строительство необходимо выделять молодым педагогам. Это будет способствовать закреплению кадров на территории Приангарья. Об этом на оперативном совещании сегодня заявил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- В образовательных учреждениях региона нехватка учителей и воспитателей. И это при том, что к 2025 году мы должны перейти на односменное обучение. Необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых специалистов. Поручаю руководителям муниципальных образований до 1 сентября 2020 года рассмотреть вопрос о выделении жилья и земельных участков. Данные мероприятия включить в перспективные планы развития территорий, - подчеркнул врио главы региона.