В Иркутске в 2020 году благоустроят 17 общественных пространств

Проектная работа по всем объектам должна быть завершена до конца марта. Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе рабочего совещания с представителями проектных организаций.

–Нам предстоит вплотную заняться Парком имени Парижской коммуны. Здесь задача архитекторов – сохранить его историческую часть, и при этом сделать удобным местом отдыха. Кроме того, мы будем продолжать работу во всех округах города: по благоустройству как общественных пространств, так и дворов, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

По информации начальника департамента городской среды комитета городского обустройства Марины Шевелы, в рамках реализации проекта в 2020 году планируется благоустройство 17 общественных пространств и 173 дворовых территорий, из них комплексное благоустройство будет проведено в 63 дворах. На эти цели запланировано порядка 500 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В текущем году будут благоустроены: Парк имени Парижской коммуны, Лисихинский парк (сквер 300-летия города Иркутска), территория пешеходного променада на бульваре Гагарина на участке от памятника Александру III до ул. Красного Восстания, сквер на пересечении улицы Декабрьских Событий и переулка МОПРа, сквер на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, бульвар Постышева (зона променада от ул. Коммунистическая до ул. Дальневосточная), мусульманский мемориальный комплекс (ул. Цимлянская, 3б), спортивная площадка ИРГУПС (ул. Лермонтова, 80), парковая зона на пересечении улиц Терешковой и Пушкина, сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой (территория вокруг МАФ «Тюльпан»), зеленая зона вдоль ул. Розы Люксембург (от дома 215 «в» до дома 355), сквер на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Макаренко, ул. Новаторов, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (3 этап), берег реки Ушаковки (2 этап), сквер на развилке дорог в микрорайоне Первомайский, сквер напротив домов №1 и №9 по улице Шахтерской (2 этап), микрорайон Топкинский, 37 (2 этап).