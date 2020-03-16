Альфа-Банк получил премию за лучшую рекламную кампанию года

Рекламная кампания Альфа-Банка с участием Владимира Познера была признана лучшей на традиционной ежегодной премии «Банк года», которую проводит Банки.ру.

Жюри премии особо отметило видео-ролики Альфа-Банка с участием Владимира Познера, их креативную постановку, новое позиционирование бренда и активный таргетинг в соцсетях.

«Альфа-Банк — это банк для умных и свободных людей. Владимир Познер — безусловно умный и свободный, поэтому рекламная кампания с близким нам по духу человеком попала в цель. Спасибо Владимиру Познеру за его вклад в наш успех, и спасибо порталу Банки.Ру за высокую оценку нашей работы», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, учрежденная знаменитым информационным порталом Банки.ру в 2007 году. Цель премии — определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года.