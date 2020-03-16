За четыре дня фальшивые банкиры похитили у братчан почти полмиллиона рублей

Схема обмана доверчивых граждан на протяжении длительного времени остаётся неизменной.

Лжесотрудники служб безопасности уверяют потенциальную жертву, что с картой или по счёту клиента проводятся какие-то подозрительные операции, либо произошёл некий сбой системы. Для устранения возникших проблем и сохранения денег предлагается решение, сообщают в областном отделении МВД.

Чаще всего для дистанционного хищения аферистам требуется номер карты и подтверждающие проведение операции коды из банковских сообщений. 67-летняя братчанка, сообщив эти сведения незнакомцу яко бы для сохранения своих накоплений, в реальности потеряла 17 тысяч рублей. При аналогичных обстоятельствах со счёта другой пенсионерки, 61-летней жительницы Центрального района города, пропало более 45 тысяч рублей. А 30-летняя библиотекарь после такого же общения недосчиталась на своей карте почти 77,5 тысяч.

Если подключиться к личному кабинету (или мобильному банку) клиента банка злоумышленникам не удаётся, то они предлагают иные варианты так называемого спасения вкладов. Один из них – перевод денег на резервный (безопасный) счёт. В этом случае потерпевшие собственноручно снимают и переводят свои сбережения на счета преступников. В такой ситуации оказалась 36-летняя фельдшер из Братска.

После сообщения о выявленной якобы подозрительной активности по её счёту, братчанка сняла 111 тысяч рублей с карты и перевела их указанный мошенником счёт.

Ещё один набирающий популярность способ хищения – завладение кредитными средствами клиента. На днях двое жителей города под руководством позвонивших им лжебанкиров оформили займы, средства которых попали в карманы мошенников. Так, в ходе общения с неизвестным 35-летняя менеджер в личном кабинете подтвердила оформление кредита в сумме 120 тысяч рублей.

После поступления денежных средств братчанка решила вернуть деньги банку, и собеседник предложил ей необычный способ возврата. Для этого нужно было снять средства и перечислить их на указанные им счета. Под его руководством пострадавшая отправилась в зал самообслуживания кредитной организации, где совершила несколько операций, став в результате должником банка. При таких же обстоятельствах пострадал житель Правобережного района Братска. 58-летний пенсионер стал невольным обладателем кредита в сумме 130 тысяч рублей. В процессе, как он предполагал, возврата денег, мужчина перевёл на телефонные счета в Саратовскую область без малого 124 тысячи рублей.