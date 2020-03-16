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#РИМ20: «Иркутскому бизнесу нужно срочно адаптироваться к работе в новых реалиях»

16 марта 2020

20 марта в Иркутске пройдет шестая конференция «Региональный интернет-маркетинг». Одиннадцать спикеров из Иркутска, Екатеринбурга и Москвы расскажут маркетологам и предпринимателям, как интернет может помочь региональным компаниям увеличить продажи.

Юлия Иванова, руководитель оргкомитета конференции:

— Угроза распространения коронавируса не обошла стороной и РИМ. В Иркутске пока нет запрета на проведение массовых мероприятий и выявленных случаев заражения коронавирусом. Но, скорее всего, всеобщий карантин неизбежен, и всему иркутскому бизнесу нужно будет срочно адаптироваться к работе в новых реалиях — онлайн: общению с клиентами и продажам в мессенджерах и соцсетях и продвижению только в интернете. Этим темам как раз и посвящена конференция.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией можно было перенести дату мероприятия на неопределенный срок, но мы решили сократить количество офлайн-участников, и при технической возможности организовать онлайн-трансляцию, а также рекомендуем уже зарегистрированным участникам остаться дома, если 20 марта они будут себя плохо чувствовать.

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Главные темы #РИМ20 — тренды интернет-маркетинга, актуальные в регионах прямо сейчас. Хэдлайнеры конференции представят участникам два мастер-класса:

  • Виктор Комаров, основатель платформы IntellectDialog.com, автоматизирующей жизненный цикл клиента в Вотсапе, расскажет о трендах маркетинга в мессенджерах в 2020 году: как связать Вотсап с сайтом и коллтрекингом, персонализировать продажи и работать с потенциальными клиентами. Виктор покажет кейсы использования Вотсапа для повторных продаж.
  • Николай Смирнов, программный директор онлайн-университета Skillbox, поделится опытом продвижения на новых площадках в интернете (в Телеграме и Яндекс.Дзене), а также расскажет о новых возможностях в таргетированной рекламе и других инструментах интернет-маркетинга.
  • С докладами на РИМе также выступят представители иркутских веб-студий и компаний — они представят кейсы продвижения Городского сберегательного отделения и компаний в ассоциации «Байкальская виза» и расскажут, как местный бизнес находит клиентов с помощью Wi-Fi-радара.

#РИМ20 пройдет 20 марта в конференц-зале гостиницы отеля «Дельта» (ул. Карла Либкнехта, 58). Стоимость участия — 1000 рублей. Купить билеты и посмотреть программу можно на сайте http://rimconf.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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#РИМ20: «Иркутскому бизнесу нужно срочно адаптироваться к работе в новых реалиях»
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