Россияне назвали главные признаки работы мечты

Согласно исследованию Работа.ру, на первом месте рейтинга оказалась высокая заработная плата — ее выбрали 79% опрошенных.

Второе место с минимальным отрывом заняла стабильность — 78% респондентов считают этот критерий не менее важным для хорошей работы.

Кстати, в прошлогоднем исследовании Работа.ру эти факторы располагались наоборот: стабильность тогда выбрали 76% опрошенных, а высокую зарплату — 74%.

На третьем месте признаков работы мечты, по мнению 69% жителей России, расположился хороший коллектив.

Затем, 52% респондентов выделили удобное расположение и близость работы к дому. Первую пятерку замыкают комфортные условия труда — их указали 48% опрошенных.

Менее важными для работы мечты респонденты отметили такие факторы, как опытный руководитель (43%), наличие соцпакета и нематериальных бонусов (32%), гибкий график работы (27%), возможность быстрого карьерного роста (18%), известность и надежность компании (16%), возможность полностью или частично работать удаленно (15%) и отсутствие дресс-кода (12%). Кстати, в прошлом году фактор опытного руководителя входил в пятерку самых важных для жителей России.

В варианте «Другое» 3% респондентов чаще всего отмечали выплату зарплаты три раза в месяц, интересные задачи и сокращенный рабочий день.