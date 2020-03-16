Новости

Россияне назвали главные признаки работы мечты

16 марта 2020

Согласно исследованию Работа.ру, на первом месте рейтинга оказалась высокая заработная плата — ее выбрали 79% опрошенных.

Второе место с минимальным отрывом заняла стабильность — 78% респондентов считают этот критерий не менее важным для хорошей работы.

Кстати, в прошлогоднем исследовании Работа.ру эти факторы располагались наоборот: стабильность тогда выбрали 76% опрошенных, а высокую зарплату — 74%. 

На третьем месте признаков работы мечты, по мнению 69% жителей России, расположился хороший коллектив. 

Затем, 52% респондентов выделили удобное расположение и близость работы к дому. Первую пятерку замыкают комфортные условия труда — их указали 48% опрошенных. 

Менее важными для работы мечты респонденты отметили такие факторы, как опытный руководитель (43%), наличие соцпакета и нематериальных бонусов (32%), гибкий график работы (27%), возможность быстрого карьерного роста (18%), известность и надежность компании (16%), возможность полностью или частично работать удаленно (15%) и отсутствие дресс-кода (12%). Кстати, в прошлом году фактор опытного руководителя входил в пятерку самых важных для жителей России. 

В варианте «Другое» 3% респондентов чаще всего отмечали выплату зарплаты три раза в месяц, интересные задачи и сокращенный рабочий день. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
#РИМ20: «Иркутскому бизнесу нужно срочно адаптироваться к работе в новых реалиях»
В иркутских школах возможен перенос весенних каникул на более ранний срок из-за коронавируса
Ритейлеры просят торгцентры разделить с ними негативные последствия коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании