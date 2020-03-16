Иван Ургант стал амбассадором Альфа-Банка

Альфа-Банк и Иван Ургант подписали партнерское соглашение: Иван станет лицом бренда и примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях банка. Первые рекламные кампании стартуют в середине апреля.

«Мы заключили не просто рекламный контракт, мы подписали с Иваном партнерское соглашение. Оно предполагает не бездумную, техническую съемку в рекламе, а умное партнерство. Например, Иван будет полноценным участником креативного процесса разработки идей для каждого ролика или маркетингового материала. Мы будем делать открытые дискуссии с Иваном для наших клиентов и тестировать новые форматы для продвижения бренда. В прошлом году мы сотрудничали с Владимиром Познером, и сейчас он передает эстафетную палочку, а в нашем случае это красные носки, Ивану Урганту. Альфа-Банк — это банк для умных и свободных людей. Иван именно такой человек», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Альфа-Банк мне хорошо знаком. Мне нравится его история технологичного, современного и надежного банка и формат умного партнерства, который был мне предложен. Всегда приятно, что кто-то считает тебя умным и современным, кроме тебя самого. Уверен, что вместе с Альфа-Банком нас ждет сильная яркая игра в высшей банковской лиге. Давайте назовем ее «Серия «А», — прокомментировал Иван Ургант.