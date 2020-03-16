Иркутская нефтяная компания построит комплекс приема, хранения и отгрузки газового конденсата в Усть-Куте

ООО «Иркутская нефтяная компания» построит комплекс для приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата (СГК) в Усть-Куте. Строительство объекта ведется в рамках газового проекта, сообщают в пресс-службе компании.

Новый производственный объект будет расположен рядом с действующим комплексом приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиО СУГ). СГК станет одним из конечных продуктов разделения широкой фракции легких углеводородов наравне с пропаном, бутаном и этаном на газофракционирующей установке, которую планируют запустить в 2021 году.

Комплекс рассчитан на ежегодный объем отгрузки в железнодорожные цистерны более 600 тыс. тонн газового конденсата – объем рассчитан с учетом производительности газофракционирующей установки.

На площадке уже установлены три вертикальных резервуара для приема, выдачи и хранения СГК, объем каждого из них - три тысячи кубометров. Строители приступили к монтажу площадки обслуживания и кольца орошения резервуаров. Во втором квартале 2020 года планируется провести гидроиспытания самих резервуаров. В течение 2020 года будет установлен еще один резервуар, насосная и наливная железнодорожная эстакада для отгрузки конденсата в вагон-цистерны.

Стабильный газовый конденсат является важным сырьем для химической промышленности. Из него получают высококачественный бензин, дизельное, реактивное топливо, а также олефины, ароматические углеводороды и другие мономеры (мелкие молекулы), которые используются в производстве синтетических каучуков, волокон, пластмасс и разнообразных типов смол.

ООО «Иркутская нефтяная компания» с 2014 года реализует проект по созданию мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа. Общий объем инвестиций в проект - свыше 500 млрд рублей, из которых уже вложено более 80 млрд рублей. Ключевым объектом станет завод по производству полимеров на территории Усть-Кутского района Иркутской области.