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Вузы Иркутска переводят студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

10 марта 2020

Об этом официально сообщили три крупнейших университета города: ИрНИТУ, ИГУ и БГУ.

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Иркутский государственный университет сообщает о переводе учебного процесса (по всем формам обучения: очная, очно-заочная, заочная) на дистанционную основу с 18 марта по 5 апреля 2020 года. В ИрНИТУ заявление на дистанционное обучение можно подать с 16 марта. В БГУ подробностей не уточняют, но информируют о введении режима.

«Перевод на дистанционное обучение осуществляется в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019, минимизации рисков для здоровья обучающихся, а также в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», - сообщают в одном из вузов.

 

 

 

 

 


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