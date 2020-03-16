В Иркутской области введут дополнительные меры пожарной безопасности

Как сообщают в областной администрации, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании дал поручения в связи с трагическими событиями, повлекшими на прошлой неделе гибель 13 детей на пожарах.

Пожары произошли в частном секторе в поселке Маркова Иркутского района, райцентре Казачинское, Тайшете и поселке Усть-Уда.

Игорь Кобзев потребовал до 18 марта подготовить проект указа о принятии дополнительных мер по стабилизации пожарной обстановки в этих муниципальных образованиях. Там обязательно должны пройти сходы граждан, на которых необходимо настойчиво объяснять людям возможные последствия от пренебрежения мерами противопожарной безопасности. По всем случившимся фактам гибели детей в горящих домах должны быть проведены тщательные расследования, а частный сектор проверен на предмет наличия и исправности в домах сигнальных устройств в случае возникновения пожара.

Врио Губернатора обратился к руководителям органов местного самоуправления указанных населенных пунктов с тем, чтобы пострадавшим семьям было предоставлено другое жилье. Если такой возможности сейчас нет, то пока необходимо использовать пункты временного размещения.

– Муниципальные, региональные власти и территориальные подразделения федеральных структур должны совместно подготовить и реализовать комплекс мероприятий, которые позволят в дальнейшем предотвратить случаи гибели на пожарах детей. Вопросы их безопасности должны решаться на высоком уровне, – подчеркнул Игорь Кобзев.