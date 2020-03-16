В Иркутской области выделят помещения для карантина и закупят оборудование для выявления короновируса

Помимо этого в регионе введут ограничение на массовые мероприятия, переведут на дистанционное обучение студентов и досрочно отправят на каникулы школьников и ограничат выезд за пределы Прибайкалья, сообщают в областной администрации.

- В Иркутской области ситуация сейчас стабильная. Наша задача ее такой сохранить. Создан штаб, который будет работать в ежедневном режиме, - сказал Игорь Кобзев.

По словам исполняющего обязанности губернатора, ряд моментов требует оперативного вмешательства.

- Первое. Необходимо срочно выбрать учреждение для временного размещения здоровых людей, отправленных в карантин. Эту задачу необходимо решить немедленно, - сказал Игорь Кобзев.

Второе. Сейчас медицинские организации не могут тратить средства на профилактику - это не предусмотрено территориальной программой госгарантий. Глава региона поручил подготовить Постановление Правительства Иркутской области «О мерах, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области». Так будет возможно профинансировать мероприятия по профилактике болезни. Кроме того, необходимо выделить средства из резервного фонда на приобретение тепловизоров.

- Третье. С учетом ситуации в стране и рекомендаций Правительства России поручаю подготовить перечень дополнительных мер, направленных на предотвращение эпидемии, - сказал Игорь Кобзев. - Он должен быть утвержден до 20 марта.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталья Ледяева, в Иркутской области с 15 января в круглосуточном режиме работает горячая линия, по которой все граждане, вернувшиеся из стран, где есть заболевшие коронавирусом, могут получить консультацию. Телефон горячей линии 280-326. Игорь Кобзев дал поручение: при необходимости привлекать к работе на горячей линии студентов старших курсов медицинского университета.