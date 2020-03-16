В Иркутском молодежном центре открыли коворкинг и медиацентр

​​16 марта в Иркутском городском молодежном центре состоялась презентация нового медиацентра. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе программ некоммерческих организаций на создание молодежных медиацентров.

Основным направлением деятельности медиацентра станет информационное сопровождение мероприятий и проектов, реализуемых волонтерскими объединениями. В настоящее время в Иркутском городском молодежном центре осуществляется работа следующих аудиторий: конференц-зал, зал для видео-презентаций, танцевальный класс, коворкинг, волонтёрский центр. На регулярной основе в Молодежном центре ведется работа психолога с трудными подростками.

Также сегодня состоялось открытие коворкинга общественного движения «Наш Иркутск». Это площадка для проведения лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, выставок, конкурсов, встреч с интересными людьми, праздничных программ, место для работы над проектами. Спецификой работы коворкинга является предоставление площадки для реализации инициатив на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба мэрии.