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Доллар опять 75 - аналитики БКС Брокер

16 марта 2020

Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и продолжила быстро расти, приблизившись к 4-летним максимумам, установленной в прошлый четверг, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. Они считают, что вероятность преодоления этого рубежа остается высокой. Ближайшей целью роста доллара может быть область 76,3–77,6.

Сегодня рубль открылся с большим межсессионным разрывом вниз и продолжил активно снижаться, приблизившись к установленному на прошлой неделе 4-летнему минимуму по отношению к бивалютной корзине.

Данное движение было вызвано крайне негативным внешним фоном, сложившимся к старту наших торгов. В начале дня ФРС приняла решение снизить ставку сразу на 1 процентный пункт до уровня 0,00-0,25%, одновременно объявив о новой программе скупки долговых активов (QE) на $700 млрд. Однако рынки восприняли это как еще один признак глубоких и продолжительных экономических проблем из-за распространения коронавируса.

Кроме того, монетарные меры могут предотвратить неконтролируемый обвал рынков, но не способны быстро оживить деловую и потребительскую активность, упавшую из-за пандемии. На этом фоне многие компании не только понесут убытки, но и прекратят свое существование, поэтому рисковые активы в среднесрочной перспективе могут оставаться под давлением и уйти на более низкие уровни.

Также распродажам на мировых рынках способствовали вышедшие сегодня рано утром данные по китайской экономике, которые оказались значительно хуже ожиданий. Объем промышленного производства и розничные продажи в Китае буквально рухнули в январе. Инвесторы осознали, что подобная просадка экономических показателей теперь может произойти в других государствах, попавших под удар пандемии.

На этом фоне почти все развивающиеся валюты активно снижаются, за исключением китайского юаня, торгующегося без существенных изменений к доллару США. Вероятно, инвесторы считают, что для китайской экономики худший период, связанный с коронавирусом, уже позади и со столь низкой базы она продемонстрирует внушительное восстановление.

Российский долговой рынок вновь демонстрирует крайне негативную динамику, оказывая дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI после слабой попытки восстановления, предпринятой в пятницу, сегодня испытал резкое снижение, в очередной раз обновив полугодовой минимум.

Нефть возобновила быстрое снижение

В начале дня нефтяные цены продемонстрировали мощное нисходящее движение и после непродолжительного восстановления возобновили снижение, ускорив его в начале наших торгов. В результате Вrent обновила 4-летний минимум, теряя сейчас 10,5% около отметки $31,3.

Нефтяной рынок остается под воздействием двух сильных драйверов снижения. Кроме угрозы ослабления спроса на нефть из-за экономических проблем, вызванных коронавирусом, давление на котировки оказывают риски переизбытка нефтяного предложения, обусловленного распадом сделки ОПЕК+.

Доллар демонстрирует слабость

В понедельник американская валюта открылась вниз, реагируя на решение ФРС снизить ставку и запустить новую фазу QE. Однако индекс доллара (DXY) быстро восстановился, но утром вернулся к снижению, обновив дневной минимум в начале наших торгов. Сейчас DXY теряет 0,6% вблизи значения 97,9 п.

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Несмотря на ослабление монетарной политики ФРС, доллар имеет ограниченный потенциал снижения, так как другие центробанки также будут вынуждены прибегнуть к мерам денежно-кредитного стимулирования из-за негативного влияния пандемии на экономику. В результате многие развитые и развивающиеся валюты будут снижаться по отношению к доллару США.

После позитивного открытия евро сдал позиции, однако затем возобновил поступательный рост. В начале российской сессии пара EUR/USD переписала пятничную вершину, но к текущему моменту откатилась, прибавляя сейчас 0,6% около отметки 1,117.

Техническая картина

Как и предполагалось, пара USD/RUB предпринимает попытку обновления 4-летнего максимума, оставаясь в рамках краткосрочного восходящего канала, в котором она движется вверх с начала года.

Пока вероятность преодоления данного сопротивления остается высокой. Ближайшей целью роста доллара может быть область 76,3–77,6, которая видна на недельном графике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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