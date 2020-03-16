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Мероприятия численностью более 1 тысячи человек могут запретить

16 марта 2020

Правительство РФ рассматривает возможность введения полного запрета или ограничений на проведение мероприятий, в которых участвуют более 1 тысячи человек, в том числе спортивных международных соревнований, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные, сообщает РИА Новости.

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По словам источника РИА в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки резко увеличилось до 93 человек, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Накануне сообщалось о 66 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Мероприятия численностью более 1 тысячи человек могут запретить
Число заразившихся коронавирусом в России резко выросло за сутки до 93 человек
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