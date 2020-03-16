Мероприятия численностью более 1 тысячи человек могут запретить

Правительство РФ рассматривает возможность введения полного запрета или ограничений на проведение мероприятий, в которых участвуют более 1 тысячи человек, в том числе спортивных международных соревнований, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные, сообщает РИА Новости.

По словам источника РИА в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки резко увеличилось до 93 человек, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Накануне сообщалось о 66 заболевших.