Почему драгоценные металлы падают в этот кризис?

Рынок драгоценных металлов в понедельник не избежал участи других площадок, демонстрируя быстрое снижение котировок. Это может вызвать некоторое удивление, так как еще недавно данные активы воспринимались как защитные, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. По их мнению, причина в кризисе ликвидности.





На фоне беспрецедентных мер денежно-кредитного ослабления, предпринимаемых глобальными центробанками, драгоценные металлы должны были получить дополнительную поддержку. Дело в том, что они считаются одними из самых надежных активов, защищающих от инфляции и других рисков, связанных с обесценением валют.

Однако кризис ликвидности, вызванный падением всех рынков, вынуждает инвесторов избавляться от любых активов, чтобы исполнить маржинальные обязательствам по своим «длинным» позициям. Поэтому драгоценные металлы также испытывают на себе негативное воздействие этой тенденции.



Наибольшие потери сейчас несет платина, снижаясь на 18%, в результате чего котировки обновили минимальные с конца 2002 г. уровни. Данный металл исторически стоил дороже золота и воспринимался инвесторами как его аналог. Однако из-за перепроизводства и падения спроса со стороны автопромышленности, платина уже 6 лет стоит дешевле золота, и этот спрэд, в основном, увеличивается.



Значительные потери несет и серебро (-17%), которое обычно остро реагирует на глобальные экономические проблемы: кроме ювелирной и инвестиционной сферы, оно используется в промышленности.



Продолжились массированные распродажи палладия (-12%), который еще недавно штурмовал исторические вершины на фоне угрозы дефицита металла, но вслед за другими активами испытал сильное снижение, потеряв в прошлый четверг более 20%.



Меньше всего от рыночных распродаж пострадало золото, котировки которого сейчас теряют около 3,5%. Однако даже такая динамика является нетипичной для данного металла на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и угрозы ослабления мировых валют на фоне повсеместных монетарных стимулов, которые на среднесрочном горизонте будут только расширяться.