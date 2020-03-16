Райффайзенбанк: слушайте книги бесплатно 30 дней

Storytel - сервис аудиокниг по подписке. В библиотеке Storytel собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшена до лекций, стендапов и подкастов. Сервис позволяет слушать аудиокниги всегда и везде: во время тренировки, готовки еды, дороги на работу и обратно, в самолёте или перед сном. Storytel создает и записывает собственный уникальный контент - лекционные проекты, подкасты, аудиосериалы, а также сотрудничает с лучшими голосами страны.

По условиям привилегии для клиентов Райффайзенбанка каждый новый пользователь Storytel получает бесплатный тестовый период 30 дней. Для активации предложения нужно пройти по ссылке создать аккаунт и начать подписку. Действует только для новых пользователей.

После окончания бесплатного периода, плата за следующий списывается автоматически. Поэтому не забудьте отключить доступ, если не планируете продолжать пользоваться сервисом.