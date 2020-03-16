Сервис «Максим» отключил заказ такси по СМС

Такой способ заказа был популярным и просуществовал 15 лет, а в последнее время заказов по СМС было всего около 100 в месяц.



Заказ такси по СМС появился у компании в 2005 году вместе с автоматизированной системой для приема заказов по телефону.

Такой способ был востребован у пользователей: тогда еще не было мобильных приложений, поэтому это был единственный способ вызвать автомобиль без разговора с оператором. Для регулярных поездок пассажиры создавали в телефоне шаблон и заказывали такси нажатием нескольких кнопок. В некоторых городах, например в Тюмени, количество заказов через СМС доходило до 10% от всех поступающих.

Постепенно число заказов по СМС в городах снижалось. В начале 2020 года из 500 городов присутствия сервиса осталось всего 13, где действовал заказ по СМС: Красноярск, Томск, Тюмень, Кемерово, Ярославль, Курган, Барнаул, Тула, Бийск, Владивосток, Магнитогорск, Хабаровск, Иркутск. Однако суммарное число таких заказов не превышало 100 в месяц. 13 марта способ был отключен и в них.