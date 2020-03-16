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Тотальный диктант из-за коронавируса переносят на осень 2020 года

16 марта 2020

Сегодня, 16 марта, стало известно, что образовательная акция «Тотальный диктант» в Иркутске переносится на осень 2020 года. Точная дата проведения станет известна 25 марта. Перенос акции связан со сложной эпидемиологической ситуации в мире, сообщили организаторы.

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16 марта 2020

– В 2020 Тотальному диктанту в Иркутске исполняется 10 лет, и мы уже провели большую подготовительную работу, чтобы диктант прошел на высоком уровне. Но так складываются обстоятельства. Мы обязательно проведем диктант осенью, и он будет не менее интересным, ярким и запоминающимся, – пояснила координатор проекта в Иркутске Людмила Добосова.

Справка
Образовательная акция «Тотальный диктант» – общественный некоммерческий проект, который реализуется силами волонтеров. Цель проекта – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. В прошлом году в образовательной акции приняли участие более двух тысяч иркутян, 37 из них написали авторский текст на «отлично».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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