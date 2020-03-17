Американские рынки рухнули на 12%

Американский фондовый рынок обрушился в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2997 пунктов, или на 12,9%. S&P 500 упал почти на 12%. Это стало худшим днем за последние три десятилетия. Произошло это на фоне опасений Уолл-стрит и Белого дома о том, что коронавирус, вероятно, втягивает экономику в рецессию.

Падение произошло несмотря на то, что Федеральная резервная система объявила новый раунд экстренных действий. В выходные ФРС провела второе за месяц внеплановое заседание, что стало беспрецедентным случаем. Для стабилизации рыночной ситуации и поддержки экономики регулятор прибег к снижению ставки до диапазона 0-0,25%; принял программу покупки облигаций объемом $700 млрд (новое количественное смягчение, QE), а также снизил снижение нормы обязательного резервирования для банков до 0%. Кроме того, чтобы облегчить доступ к ликвидности для кредитных организаций, ФРС договорилась с банками стран G7 о снижении ставки по долларовым свопам на 0,25%. Тем не менее даже принятие столь мощных стимулирующих мер не смогло вернуть оптимизм на фондовые площадки.