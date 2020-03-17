"Действовать немедленно и системно". En+ вводит меры по защите сотрудников от коронавируса

Компания En+ Group объявляет о вводе ряда мер по профилактике распространения коронавируса на своих предприятиях. С 17 марта 2020 года компания переходит на режим удаленного доступа. Все сотрудники, чьи обязанности могут выполняться удаленно, переведены на работу из дома.

Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. Всем, кто находится в служебных командировках, предписано немедленно вернуться домой. Введен мораторий на новые командировки. Коммуникации осуществляются посредством телефонной и видео связи. Дежурные сотрудники, посещающие офисы, обеспечены полным набором средств защиты от вируса.

На производстве остаются только те сотрудники, без которых невозможна его бесперебойная и безаварийная работа. При этом компания предпримет все необходимые меры для обеспечения максимальной защиты производственного персонала. На предприятиях будет проводиться дополнительная дезинфекция, медицинские и фельдшерские кабинеты работают в режиме особой готовности.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Компания предельно серьезно и ответственно относится к той ситуации, которая складывается на настоящий момент с распространением коронавируса в стране. Мы считаем, что действовать необходимо немедленно и системно. Уверен, что те шаги, которые мы предпринимаем сегодня, позволят нам максимально защитить наших сотрудников, не подвергая при этом риску наше производство и обеспечивая бесперебойную поставку электроэнергии нашим потребителям.