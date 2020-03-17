Худший день на Уолл-стрит с 1987 года

Американский рынок акций в понедельник показал самое сильное снижение с 1987 г., пишут в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Индекс S&P 500 в понедельник опустился на минимальные значения с декабря 2018 г., потеряв 11,98%. Котировки впервые вышли вниз за пределы долгосрочного восходящего тренда, который сформировался после кризиса 2008 г.

Промышленный индекс Dow Jones также показал рекордное за последние десятилетия падение, рухнув на 12,93%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился на 12,32%. В течение сессии торги приостанавливались в рамках регламента биржи. Согласно правилам организатора торгов, приостановка на 15 минут происходит при снижении индекса на 7%.

Индексы обвалились после заявления президента США Дональда Трампа о возможно надвигающейся рецессии и о том, что пандемия коронавируса может продлиться до июля-августа.

Между тем президент отметил, что как только будет остановлен коронавирус проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике.

Регуляторы всех стран предпринимают те или иные усилия по поддержке своих финансовых рынков в ответ на негативное влияние коронавируса. В Италии, Испании и Южной Корее на прошлой неделе пошли на радикальные меры, запретив открытие коротких позиций. ЕЦБ объявил на прошлой неделе, что увеличит выкуп активов на 120 млрд евро до конца 2020 г. ФРС периодически увеличивала объемы ликвидности на аукционах репо последние дни, но, вероятно, оценив на выходных обстановку, в воскресенье объявила о масштабных мерах поддержки.