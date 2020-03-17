В Иркутской области не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, Медицинские организации Иркутской области находятся в состоянии повышенной готовности, об этом сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области.

Ведомство совместно с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области продолжает проводить комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Соблюдаются все меры по недопущению завоза и распространения в регионе заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Кроме того, на территории Иркутской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. На мониторинге в ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице находится 14 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» - 24 пациента (дети).