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В Иркутской области не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

17 марта 2020

За прошедшие сутки в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, Медицинские организации Иркутской области находятся в состоянии повышенной  готовности, об этом сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области.

Ведомство совместно с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области продолжает проводить комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Соблюдаются все меры по недопущению завоза и распространения в регионе заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

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Кроме того, на территории Иркутской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. На мониторинге в ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице находится 14 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» - 24 пациента (дети).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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