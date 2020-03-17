Зимний Байкал стал полигоном для наработки опыта российского спецназа

Группа инструкторов Российского университета спецназа совершает марш-бросок по льду Байкала. Участники перехода поставили перед собой задачу за пять дней проехать на снегоходах по всему периметру озера. Это две тысячи километров.

В марш-броске участвует девять человек, один из которых остался в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах сегодня четвертый день находятся в пути. Группа полностью подготовлена к автономному существованию, имея технику, снаряжение, экипировку, запас горючего и продовольствия.

– Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь кроме чистого льда есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать, – рассказал Даниил Мартынов, руководитель группы, помощник Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Перед началом похода состоялась встреча исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Даниилом Мартыновым. Договорились, что в целях безопасности группа будет ежедневно выходить на связь.

Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области.