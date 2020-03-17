Потребление электроэнергии в Иркутской области в феврале 2020 года увеличилось на 3,4 %

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за февраль 2020 года составило 5120,7 млн кВт•ч, что на 3,4 % больше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ),

Прирост обусловлен наличием дополнительного дня високосного года. Без учета его влияния потребление электроэнергии в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года снизилось на 0,1 %.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за февраль 2020 года составила 5465,0 млн кВт•ч, что на 13,7 % больше аналогичного показателя 2019 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области снизилась на 0,4 %, составив 1545,8 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 20,4 %, до 3919,2 млн кВт•ч.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 10661,2 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – февраль 2019 года на 2,2 %. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление с начала года выросло на 0,5 %.