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ВТБ создает центр оперативного управления для контроля за ситуацией - официальное заявление банка

17 марта 2020

Банк ВТБ сформировал центр оперативного управления, который в круглосуточном режиме осуществляет контроль за ситуацией и принятие необходимых решений. Председатель правления ВТБ Андрей Костин лично возглавляет центр. Управление осуществляется из головного офиса банка, в очном режиме. В работе центра лично участвуют Юрий Соловьев, Андрей Пучков, Вадим Кулик, Анатолий Печатников и другие руководители банка. При этом значительное число рядовых сотрудников банка будет работать вне офиса с соблюдением всех необходимых процедур, сообщается в официальном заявлении ВТБ.

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- Мы также вводим ряд дополнительных мер для обеспечения комфортного обслуживания клиентов и работы наших сотрудников: режим ограничений на деловые и личные поездки зарубеж и внутри России, систему коммуникации подразделений по дистанционным каналам связи. В постоянном режиме банк обеспечивает все необходимые профилактические мероприятия в отделениях: в течение дня в офисах, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства.

Для клиентов, которые предпочитают воздержаться от личных визитов в банк, обеспечены возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах: подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции можно в ВТБ Онлайн.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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