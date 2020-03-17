Дальневосточный банк запустил сервис Mir Pay

Моментальные оплаты с помощью смартфона теперь доступны клиентам Дальневосточного банка — держателям карт национальной платежной системы «Мир». Благодаря сервису Mir Pay бесконтактные мгновенные платежи можно производить с помощью мобильного устройства, поддерживающего технологию NFC и Android версии 6.0 и выше.

Достаточно просто установить бесплатное приложение Mir Pay, добавить в него карту МИР Дальневосточного банка, введя ее реквизиты, и настроить удобный способ подтверждения операции: по отпечатку пальца, PIN-коду или радужке глаз (в зависимости от модели смартфона). В приложение можно внести кредитные и дебетовые карты МИР Дальневосточного банка. После успешной активации расплатиться в магазинах и любимых местах отдыха можно в одно касание – просто поднесите смартфон к терминалу бесконтактной оплаты и подтвердите покупку.

Бесконтактные платежи с Mir Pay – это удобный, современный и безопасный способ расчетов. Защита операций в приложениях обеспечивается в соответствии c международными стандартами. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо ее номера используется сформированный особым образом цифровой код — токен. Кроме того, при оплате не нужно использовать пластиковую карту и передавать ее в руки третьим лицам, что гарантирует дополнительную защиту и сохранность данных.

Ознакомиться со всеми предложениями Дальневосточного банка, а также тарифами и условиями выпуска карт «Мир» можно на сайте www.dvbank.ru в разделе «Пластиковые карты» и по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).