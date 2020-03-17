«Ю-Накопления. Достижение цели» — новый формат накопительного страхования жизни от Дальневосточного банка и СК «Югория-Жизнь»

Дальневосточный Банк совместно с партнером АО «СК «Югория-Жизнь» предлагают клиентам новую программу страхования — «Ю-Накопления. Достижение цели»*.

«Ю-Накопления. Достижение цели» совмещает удобство приумножения средств с финансовой защитой на случай неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью застрахованного лица. Вы сами определяете итоговую сумму сбережений или размер регулярного взноса, оптимальный срок ее накопления. На протяжении всего срока оказания услуги действует финансовая защита – при наступлении страхового случая клиент или его близкие могут получить до 400 % от ранее определенной итоговой суммы, вне зависимости от внесенных взносов. Если финансовая защита не понадобится, застрахованное лицо получит накопленную сумму, а также дополнительный инвестиционный доход**.

Заключить договор страхования по программе «Ю-Накопления. Достижения цели» можно на срок от 5 до 30 лет. Минимальный страховой взнос – от 50 000 рублей, периодичность взносов – ежегодно.

Оформить программу «Ю-Накопления. Достижение цели» можно в любом офисе Дальневосточного банка — процедура оформления займет всего несколько минут, а клиенту при себе необходимо иметь только паспорт.

Получить более подробную информацию о программах страхования можно на сайте dvbank.ru в разделе «Страховые продукты» или по телефону информационного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

*Программа оформляется посредством заключения Договора страхования. Услугу предоставляет АО «СК «Югория-Жизнь». Договор не является договором банковского вклада в кредитной организации и переданные по такому договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках в Российской Федерации»;

** Инвестиционный доход по договору не является гарантированным и определяется по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется АО «СК «Югория-Жизнь» по итогам каждого календарного года и выплачивается в конце срока страхования либо при расторжении (при наличии).