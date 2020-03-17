РСХБ и ИПУ РАН помогут аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий

Россельхозбанк включит инновационный сервис диагностики здоровья растений в собственную цифровую экосистему. Совместно с Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) РСХБ предложит аграриям нейросеть, которая позволит обнаружить фитопатологию по фотографии.