РСХБ и ИПУ РАН помогут аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий

Россельхозбанк включит инновационный сервис диагностики здоровья растений в собственную цифровую экосистему. Совместно с Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) РСХБ предложит аграриям нейросеть, которая позволит обнаружить фитопатологию по фотографии.
Соответствующую задачу Россельхозбанк включил в агрохакатон и представит ее вместе с Центром интеллектуального цифрового сельского хозяйства (подразделение ИПУ РАН). Команды-участницы должны будут создать прототип web-сервиса, определяющего по фотографии листа яблони наличие или отсутствие заболевания за счет разработки и обучения глубокой нейросети на размеченном наборе данных. Решением задачи должен стать бинарный результат: норма или патология.
«Экосистема, которую РСХБ разрабатывает для сельскохозяйственного бизнеса, включает именно те цифровые решения, которые без дополнительных затрат позволят аграриям автоматизировать многие процессы, сэкономить свое время и ресурсы. Конкретная прикладная задача по созданию нейросети, которая бы определяла по фотоснимку наличие или отсутствие заболевания у яблони без труда может быть масштабирована для других видов деревьев и растений. Это яркий пример того, как современные цифровые технологии будут помогать фермерам и агропредприятиям в их ежедневной работе», — заявила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.
По мнению Олега Рьянова, руководителя дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь», грамотная диагностика здоровья растений помогает своевременно выявить и решить проблему, минимизировав негативные последствия для урожая. «Развитие цифровых технологий и автоматизация процессов диагностики позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и снизить вероятность ошибки, способствует сокращению нагрузки на персонал и росту эффективности труда. Мы внимательно следим за всеми инновациями в этой области и готовы тестировать их на своих площадках», — подчеркнул Олег Рьянов.
Председатель СППК «Тульская ягодная компания» Милена Губенко и ее агрономическая команда считают, что для небольших и средних сельхозпредприятий тема диагностики здоровья растений является крайне актуальной. При этом если крупным агрохолдингам по плечу самостоятельно справиться с этой задачей, то малому бизнесу нужна поддержка. «Появившиеся в последние годы новые технологии фитосанитарной диагностики и мониторинга, основанные на массовом использовании цифровых камер, портативных миникомпьютеров с беспроводным выходом в Интернет, геоинформационных систем (ГИС), систем глобального позиционирования (GPS и ГЛОНАСС) — это прорыв в системе работы сельскохозяйственной отрасли. Если благодаря Россельхозбанку сервис станет общедоступным, это позволит оптимизировать многие технологические процессы в работе фермеров. Мы не только будем получать своевременную информацию о состоянии растений, но и на основе современной техники и диалоговых интернет-систем сможем ускорить и облегчить обмен информацией между фермерами, агрономами, экспертами консультативных служб, чиновниками и учеными», — отметила Милена Губенко.
В свою очередь Директор Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН Сергей Антипин подчеркнул: «Наша миссия — интеллектуализация сельского хозяйства. Мы разрабатываем и внедряем технологии, системы поддержки принятия решений для растениеводческих и животноводческих предприятий на основе междисциплинарных научных знаний, баз знаний и искусственного интеллекта. РСХБ как опорный банк АПК и тесно сотрудничающий с фермерами финансовый институт обладает необходимой экспертизой для создания конкретных, адаптированных под нужды фермеров цифровых продуктов».
Агрохакатон РСХБ состоится 4-5 апреля 2020 года в Москве. Подать заявку на участие могут все желающие до 24 марта на https://agro-code.ru