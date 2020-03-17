Кредит Райффайзенбанка признан лучшим по версии премии «Банк года»

Райффайзенбанк стал лауреатом премии «Банк года» в номинации «Потребительский кредит года».

По итогам 2019 года более 70% заявок на кредиты клиенты Райффайзенбанка оставляли онлайн: в защищённых чатах в социальных сетях и мессенджерах, через крупные маркетплейсы, на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн . Почти 15% заявок на кредитные продукты пришли из городов без физических офисов банка.

«География нашего цифрового присутствия постоянно расширяется. Сегодня услуги и продукты Райффайзенбанка доступны более чем в ста городах по всей стране, — поделился руководитель направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов. — Мы постоянно стремимся сделать взаимодействие с банком проще и будем дальше повышать удобство сервиса, чтобы клиенты могли совершать все операции в любое удобное для них время из любой точки земного шара».

С 2017 года получить кредит в Райффайзенбанке можно без посещения отделения или встречи с представителем банка. С января по декабрь 2019 года доля потребительских кредитов, выданных онлайн, выросла в три раза и составила 55%.

Премия «Банк года» вручается с 2007 года информационным порталом Banki.ru. Лучшие организации финансового рынка России определяются в два этапа. Сначала посетители сайта голосуют за пять лучших банков в пяти основных номинациях, а после уже из этого числа эксперты Banki.ru выбирают победителя.