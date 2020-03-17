Солид Банк запустил игру «Орел или решка», чтобы разбавить негативный информационный фон

«Информационная среда сейчас наполнена негативными новостями, обстановка напряженная, – рассказывает о задумке Солид Банка Председатель Правления Геннадий Фофанов, – много поводов для беспокойства у россиян сейчас. На этом фоне мы решили как-то разбавить грустный тренд, внести нотку позитива.

Каждую неделю мы будем прятать банкноту номиналом 5000 руб. в окрестностях Владивостока, а также в локациях рядом с точками присутствия Солид банка в других регионах. Информацию о месте, где спрятан клад можно узнать из видео, которое мы будем публиковать в Instagram».

Первые 5000 руб. уже спрятаны. Видео с описанием локации будет опубликовано в 13:00 в аккаунте Солид Банка в Instagram: @solid_bank

Условия Акции "Орел или решка":

1) Период проведения Акции: 16.03.2020 по 20.04 2020

2) Раз в неделю сотрудник банка будет прятать в одном из популярных туристических мест вблизи точки присутствия одного из офисов АО "Солид Банк" банкноту в 5000 руб., упакованную в стеклянную бутылку.

3) Информация о месте, где спрятан подарок, будет размещаться в аккаунте банка в Instagram: @solid_bank