Новости

Солид Банк запустил игру «Орел или решка», чтобы разбавить негативный информационный фон

17 марта 2020

«Информационная среда сейчас наполнена негативными новостями, обстановка напряженная, – рассказывает о задумке Солид Банка Председатель Правления Геннадий Фофанов, – много поводов для беспокойства у россиян сейчас. На этом фоне мы решили как-то разбавить грустный тренд, внести нотку позитива.

Читайте также:

Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия из-за коронавируса
17 марта 2020
«Сбербанк страхование» вернет деньги за полисы клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
17 марта 2020

Каждую неделю мы будем прятать банкноту номиналом 5000 руб. в окрестностях Владивостока, а также в локациях рядом с точками присутствия Солид банка в других регионах. Информацию о месте, где спрятан клад можно узнать из видео, которое мы будем публиковать в Instagram».

Первые 5000 руб. уже спрятаны. Видео с описанием локации будет опубликовано в 13:00 в аккаунте Солид Банка в Instagram: @solid_bank

Условия Акции "Орел или решка":

1) Период проведения Акции: 16.03.2020 по 20.04 2020
2) Раз в неделю  сотрудник банка будет прятать в одном из популярных туристических мест вблизи точки присутствия одного из офисов АО "Солид Банк" банкноту в 5000 руб., упакованную в стеклянную бутылку.
3) Информация о месте, где спрятан подарок, будет размещаться в аккаунте банка в Instagram: @solid_bank


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (233)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия из-за коронавируса
«Сбербанк страхование» вернет деньги за полисы клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
СК «Сбербанк страхование» возвращает полную стоимость полисов страхования выезжающих за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса.
В магазинах Иркутска фиксируется повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании