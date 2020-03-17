Житель Иркутской области оплатил долг по кредиту после запрета на регистрационные действия с его автомобилями

Житель Иркутской области оплатил задолженность по кредиту в размере 800 тысяч рублей после введения запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему автомобилей - Isuzu Elf и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Поскольку гражданину потребовалось продать грузовик, он изыскал денежные средства и оплатил оставшуюся сумму задолженности по кредиту в размере 600 тыс. рублей. Удержания в счет долга производились также с заработной платы. После поступления денежных средств на счет отдела судебных приставов постановление об ограничении в отношении движимого имущества гражданина отменено.