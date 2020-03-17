Сергей Сокол покинул пост председателя Заксобрания Иркутской области

Состоявшаяся сегодня, 17 марта, 28 сессия Законодательного собрания Иркутской области стала сенсационной. Председательствующий на ней спикер областного парламента Сергей Сокол заявил о своей отставке и переходе на работу в Госдуму РФ. Как сообщает Телеинформ, там он займёт место Ольги Баталиной (она назначена заместителем министра труда и социальной защиты).

«Так в жизни бывает. Предлагаю обсудить в неформальной обстановке сегодня вечером. Я слагаю полномочия спикера Законодательного собрания Иркутской области. Я очень благодарен за совместную работу», — пояснил спикер.

Выборы нового спикера областного парламента состоятся сегодня, во второй половине дня, а пока депутаты объявили перерыв.