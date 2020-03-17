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Сергей Сокол покинул пост председателя Заксобрания Иркутской области

17 марта 2020

Состоявшаяся сегодня, 17 марта, 28 сессия Законодательного собрания Иркутской области стала сенсационной. Председательствующий на ней спикер областного парламента Сергей Сокол заявил о своей отставке и переходе на работу в Госдуму РФ. Как сообщает Телеинформ, там он займёт место Ольги Баталиной (она назначена заместителем министра труда и социальной защиты).

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«Так в жизни бывает. Предлагаю обсудить в неформальной обстановке сегодня вечером. Я слагаю полномочия спикера Законодательного собрания Иркутской области. Я очень благодарен за совместную работу», — пояснил спикер.

Выборы нового спикера областного парламента состоятся сегодня, во второй половине дня, а пока депутаты объявили перерыв.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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