Руслан Болотов назначен вице-мэром Иркутска

Дума Иркутска на внеочередном заседании 17 марта приняла заявление о досрочной отставке мэра Дмитрия Бердникова. Мэр попросил досрочно освободить его от должности в связи с поступившим предложением от врио губернатора Игоря Кобзева о переходе в правительство. Решение об отставке вступает в силу с момента принятия решения думой.

Вместо него временно исполнять обязанности мэра будет председатель думы Дмитрий Ружников, обязанности главы администрации — вице-мэр Руслан Болотов.

– Сегодня я приступил к исполнению обязанностей вице-мэра Иркутска, это очень ответственная работа. Мне знаком город, его проблематика и сильные стороны. Мой предыдущий опыт в качестве председателя правительства Иркутской области поможет эффективно взаимодействовать со всеми областными структурами , – обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Руслан Николаевич Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000-м – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». С января 2006 года по декабрь 2007 года был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. 7 августа 2017 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области. 25 сентября 2017 года кандидатура Руслана Болотова согласована на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области.

В декабре 2019 года Руслан Болотов назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона. 13 марта врио губернатора Игорь Кобзев принял его отставку по собственному желанию.