Вирус Covid-19 кошмарит нефть и рубль

Цена нефти сорта Brent на ICE в первый день недели рухнула на 14,7%, до $30,55 за баррель, нанеся одновременно удар российскому рублю, хотя и не самый сильный. Глава МЭА Фатих Бироль совместно с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо дали прогноз о том, что в 2020 году страны, зависящие от экспорта углеводородов, могут потерять от 50% до 85% своих нефтегазовых доходов, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

- Так, курс доллара США расчётами «на завтра» в понедельник взлетел по отношению к рублю на 2 руб. 08 коп. (+2,9%), до 74,68 руб., а курс евро поднялся к рублю ещё на 2 руб. 76 коп. (+3,4%), до 83,49 руб. Однако отметим, что «американцу» в понедельник, несмотря на довольно приличный рост, не удалось полностью отыграть у «россиянина» пятничное падение, а вот у евро это получилось успешно.

Цена нефти сорта Brent на ICE в первый день недели рухнула на 14,7%, до $30,55 за баррель, нанеся одновременно удар российскому рублю, хотя и не самый сильный. Глава МЭА Фатих Бироль совместно с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо сделали в понедельник, обваливший нефтяной рынок, прогноз о том, что в 2020 году страны, зависящие от экспорта углеводородов, могут потерять от 50% до 85% своих нефтегазовых доходов из-за обвала цен. При этом рынок забыл о некоторых «бычьих» факторах, которые на фоне пандемии, вызванной распространением в мире вируса Covid-19, пока кажутся незначительными: а именно – падение нефтедобычи в Ливии до мизерного уровня в 91 тыс. баррелей в сутки и сокращение инвестиций в нефтяную промышленность США. Сегодня с утра цена Brent отскочила вверх, на данный момент она растёт на 4,5%.

Российский Минздрав в понедельник объявил о том, что число заразившихся вирусом Covid-19 в России выросло до 93 человек, причём наибольший процент заразившихся находятся в Москве. Хотя для страны со 150-миллионным населением эта цифра очень незначительна, мэрия Москвы до 10 апреля запретила массовые мероприятия, а правительство России с 18 марта запретило въезд иностранцев в нашу страну. Кроме того, закрыта граница с Республикой Беларусь, что вызвало весьма эмоциональную реакцию президента Александра Лукашенко. Понятно, что подобные меры являются вынужденной необходимостью, однако они только добавили финансовым рынкам мрачных настроений.

Мы полагаем, что при открытии торгов курс рубля попробует отскочить вверх вместе с растущей ценой на нефть, но стабильность этого роста под вопросом. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 74-75 руб., а по курсу евро до 82-84 руб.