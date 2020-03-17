ИркАЗ произвел почти 422 тысячи тонн товарной продукции в 2019 году

В 2019 году Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ выпустил 421 967 тонн готовой продукции. Это на 2400 тонн больше, чем было запланировано. 68% от выпущенного объема составила продукция с добавленной стоимостью (ПДС) – в основном, алюминиевые сплавы и катанка. По этому показателю ИркАЗ стабильно удерживает первое место в РУСАЛе.

– В этом году завод впервые в своей истории преодолел планку в 420 тысяч тонн готовой продукции. Это важная цифра, которая, с одной стороны, показывает, что мощность завода за счет постоянной модернизации превышает проектную, а с другой, что наш металл востребован у потребителей, и этим объясняется наращивание объемов, – комментирует генеральный директор предприятия Олег Буц.

Объем производства катанки за прошедший год составил 150,9 тысячи тонн. Основными потребителями этой продукции являются российские кабельные заводы. Катанка служит основой для производства электротехнической продукции, кабелей и проводов, сварочной проволоки. С 2018 года алюминиевая катанка из сплавов 8030 и 8176 также одобрена к использованию в производстве проводки для жилых домов. В России катанку из этих двух видов сплавов делают только на ИркАЗе.

Что касается сплавов, то объем их производства составил 125 тысяч тонн. ИркАЗ выпускает сплавы в виде чушки (слитков) весом от 7 до 10 кг. Основными потребителями этой продукции являются зарубежные автоконцерны. Из шелеховского металла они делают автомобильные диски и комплектующие, в том числе для люксовых брендов.

Помимо алюминиевой продукции, в 2019 году ИркАЗ выпустил 59 тысяч тонн кокса электродного прокаленного марки КЭП-2. Это сырье необходимо для изготовления анодных блоков, которые в свою очередь являются неотъемлемой составляющей производства алюминия в элетролизерах с предварительно обожженными анодами. Раньше РУСАЛ закупал КЭП-2 в Китае. Развернутое на ИркАЗе производство позволило сократить потребность в импортном сырье. КЭП-2, выпущенный на ИркАЗе, отгружается на Саяногорский алюминиевый завод (САЗ), где из него делают анодные блоки. Часть блоков возвращается на ИркАЗ, а часть остается на САЗе.

В 2020 году завод намерен достигнуть 75%-ной доли производства ПДС. Это произойдет за счет возвращения потребителей, ранее сокративших объемы закупок из-за ограничений, действовавших в отношении РУСАЛа, а также за счет расширения рынка сбыта в России и за рубежом. Для наращивания ПДС созданы и технические условия: модернизированы литейный комплекс «Бефеса-1» в литейном отделении № 3 и прокатный стан № 5 в литейном отделении № 1.