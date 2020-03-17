В магазинах Иркутска фиксируется повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены

В магазинах Иркутской области отмечается повышенный спрос на продукты питания и средства личной гигиены на фоне эпидемии коронавируса, но объективных оснований для ажиотажного спроса в настоящее время не существует, считает заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Магазин Metro в Иркутске.

Фото: Георгий Чернявский, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150886135254077&set=pcb.1150888431920514&type=3&theater

Магазины и супермаркеты Иркуттской области работают в своем обычном режиме. В соответствии с поручением Минпромторга России службой налажено постоянное взаимодействие с руководителями крупных торговых сетей региона для оперативного реагирования на изменение ситуации.

Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на постоянной основе проводится мониторинг розничных цен на продовольственные товары в торговых организациях региона. По состоянию 17 марта ведомством не отмечается роста цен на указанные товары в связи с ситуацией по коронавирусу.

– В связи с информацией, распространяемой через социальные сети, в оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены. Между тем «вымывания» товаров этой группы не наблюдается. Поставки товаров в организации розничной торговли осуществляются своевременно, – сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

С 18 марта служба потребительского рынка и лицензирования региона откроет горячую линию по ситуации на продовольственном рынке Приангарья. Ежедневно с 08.00 до 22.00 специалисты службы по телефону 8950-072-30-50 будут принимать звонки от граждан по вопросам отсутствия продуктов питания.