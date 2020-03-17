В Братске осудили 7 местных жителей за мошенничество на сумму около 2,5 млн рублей

Обвиняемые обналичивали материнский капитал через фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали право собственности и предоставляли документы в УПФР, сообщают в прокуратуре Иркутской области.

На основании фиктивных документов государственным учреждением были приняты решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, а именно, на погашение несуществующей задолженности по договорам купли-продажи.

В результате незаконных действий государству причинен ущерб около 2,5 млн. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, в зависимости от роли каждого, приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 2 до 4 лет.