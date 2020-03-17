Банк России вряд ли будет повышать ставку

В пятницу Банк России опубликовал ежемесячный обзор динамики потребительских цен, в котором отмечается, что недавнее ослабление рубля является «существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором». В связи с этим регулятор спрогнозировал, что к целевому уровню в 4% инфляция вернется быстрее, чем предполагалось ранее. Аналитики ВТБ Капитал считают, что Банк России вряд ли повысит ставку.



«Мы расцениваем данное заявление как указание на то, что на предстоящем заседании в феврале Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, что согласуется с нашей точкой зрения, — отмечают аналитики. — На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точки зрения.

Среднесрочные и длинные ОФЗ (сроком обращения более 5 лет) торгуются на уровне 7,5–8,0%. Как показывает наша количественная модель кривой ОФЗ, таким образом рынок закладывает три повышения ключевой ставки ЦБ на горизонте трех месяцев на 25 бп каждое. На наш взгляд, такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая по-прежнему ограниченное инфляционное давление в России. Между тем необходимо отметить, что нынешняя коррекция по масштабу превосходит эпизоды апреля и августа 2018 г., а ОФЗ отстали от локальных облигаций рядя других сырьевых экспортеров, включая Мексику, ЮАР и Индонезию.

Мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ на текущих уровнях, учитывая увеличение наклона кривой. В частности, спред на отрезке 2–10 лет за последние три недели расширился на 15 б.п., приблизившись к максимуму за период с сентября 2018 г. Правда, следует иметь в виду, что процесс ребалансировки позиций нерезидентов, возможно, пока еще далек от завершения: по оценкам Банка России, за период с конца февраля по начало марта чистый отток их средств составил 37 млрд руб., что значительно меньше, чем в период коррекции в апреле и августе 2018 г. (тогда отток составил 370 млрд руб. и 200 млрд руб. соответственно). Отдельно мы рекомендуем инвесторам переложиться из линкера ОФЗ-52002, текущий уровень цены которого мы считаем справедливым (показатель вмененной инфляции превысил целевое значение ЦБ в 4%».