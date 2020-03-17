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Хостел «Кедр» приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности

17 марта 2020

Иркутский хостел «Кедр», расположенный по ул. Трилиссера, приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности. Проверкой выявлено, что системы противодымной вентиляции отсутствуют, возникновение пожароопасной ситуации может повлечь за собой, как гибель, так и причинение вреда здоровью людей, сообщают в прокуратуре Иркутской области.

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Прокуратура города направила в суд исковое заявление о понуждении собственника хостела устранить нарушения и о запрете его деятельности.

Определением суда заявление прокурора города о принятии мер по обеспечению иска удовлетворено, собственнику запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации хостела до 6 апреля 2020 года. Судебными приставами-исполнителями приняты меры по исполнению решения суда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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