ВТБ в Иркутской области в 2019 году выдал населению региона более 27 млрд рублей кредитов

Банк ВТБ в Иркутской области по итогам 2019 года нарастил портфель кредитов в розничном сегменте на 17%, до 60 млрд рублей. Из них более половины приходится на кредиты наличными - 33,8 млрд рублей, прирост по сравнению с 2018 годом составил 16%. Портфель ипотечного кредитования увеличился на 21%, до 22,4 млрд рублей. Всего за 2019 год ВТБ предоставил населению региона 27,7 млрд рублей кредитных средств, что на 16% больше показателя годом ранее. Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов вырос на 28% и приблизился к 64 млрд рублей.

В ВТБ отмечают, что в 2019 году банк продолжил развиваться в рамках стратегических задач. Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала, что одним из ключевых направлений развития стало развитие моделей взаимодействия с клиентами для того, чтобы каждый смог получить консультацию или услугу наиболее комфортным способом. «Для этого мы усовершенствовали возможности цифрового доступа к услугам банка, как для физических лиц, так и для бизнеса. Одним из наиболее ярких решений в этом направлении стало внедрение кампусного проекта с ИРНИТУ», –- отметила она.

В 2019 году банк продолжил развивать эффективную сеть подразделений. «Был открыт офис в Железногорске, а также построен офис премиального сегмента в Иркутске. В планах на текущий год – открытие еще трех офисов в Иркутске и Братске», – рассказала Александра Макарова.

По итогам 2019 года ВТБ в Иркутской области нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов и населения на 22%, до 97,9 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 17% и достиг 81,6 млрд рублей.