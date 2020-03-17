Иркутск оказался на третьем месте по динамике снижения площадей в «однушках»

Согласно исследованию Domofond.ru, в среднем по стране площадь «однушек» снизилась на 0,4 кв.м. (с 39 кв.м. до 38,6 кв.м.). Больше всего площадь квартир выросла в Грозном — на 8 кв.м. (с 40 кв.м. до 48 кв.м.), а снизилась — в Балашихе, на 7 кв.м. (с 42 кв.м. до 35 кв.м.)

Больше всего площадь «однушки» в новостройке выросла в Грозном — на 8 кв.м.: если в 2016 году она составляла 40 кв.м., то в 2020-м увеличилась до 48 кв.м. Высокий показатель роста также зафиксирован в Магнитогорске: за 4 года площадь «однушки» увеличилась на 6 кв.м. — с 33,5 кв.м. до 39,5 кв.м. Во Владивостоке и Томске наблюдается схожая динамика — 3,5 и 3,3 кв.м. соответственно.

Однако в абсолютных цифрах разница заметная: во Владивостоке средняя площадь квартиры увеличилась с 41 до 44,5 кв.м., тогда как в Томске она возросла с 35,1 кв.м до 38,4 кв.м.

Самое большое снижение средней площади зафиксировано в Балашихе: за 4 года оно составило 7 кв.м.: с 42 до 35 кв.м. Второе место заняла Казань, а третье Иркутск с практически одинаковой динамикой (-3,4 и -3,3 кв.м. соответственно). В Казани площадь уменьшилась с 39 кв.м. до 35,6, а в Иркутске — с 41,3 до 38.

Кроме Балашихи, в десятку вошли еще два города Московской области: Подольск (-2,8 кв.м.) и Химки (-2,6 кв.м.). В Якутске и Уфе отрицательная динамика составила 3 кв.м., в Череповце — 2,2 кв.м., а в Чите (замкнувшей десятку) — 2 кв.м.

Положительная динамика наблюдается в пяти городах-миллионниках: это Нижний Новгород (2 кв.м.), Новосибирск (0,9 кв.м.), Челябинск (0,8 кв.м.), Ростов-на-Дону (0,5 кв.м.) и Самара (0,3 кв.м.).