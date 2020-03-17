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Ростех обеспечил пострадавших от наводнения в Иркутской области новой бытовой техникой

17 марта 2020

Технику POZIS Госкорпорации Ростех получили 64 семьи, которые справили новоселье в рамках благотворительной инициативы Ростеха - на пожертвования сотрудников и предприятий Корпорации в Черемхово для них построены 32 двухквартирных дома, сообщают на сайте компании.

«Наше предприятие откликнулось на инициативу главы Ростеха Сергея Чемезова - помочь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Сотрудники POZIS приняли активное участие в сборе средств на строительство нового жилья. Кроме того, завод решил за свой счёт обеспечить новоселов бытовой техникой производства нашего предприятия. Уверен, что этот подарок поможет семьям быстрее вернуться к нормальной комфортной жизни», – сказал генеральный директор АО «ПОЗиС» (POZIS) Радик Хасанов. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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