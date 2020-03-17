Ростех обеспечил пострадавших от наводнения в Иркутской области новой бытовой техникой

Технику POZIS Госкорпорации Ростех получили 64 семьи, которые справили новоселье в рамках благотворительной инициативы Ростеха - на пожертвования сотрудников и предприятий Корпорации в Черемхово для них построены 32 двухквартирных дома, сообщают на сайте компании.