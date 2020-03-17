95% продавцов китайских продавцов на AliExpress восстановили работу и отправляют заказы

Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли задерживаться, восстанавливаются, – задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней, сообщают в пресс-службе онлайн ретейлера.

16 марта были произведены последние отмены продавцами площадки задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям. За время карантина в Китае (февраль – начало марта) продажи российских производителей на AliExpress Россия выросли на 20%. Это беспрецедентный рост локальных поставщиков.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания.

Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 млн рублей.

В пиковый период карантина в Китае большое количество производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме. Многие регионы Китая постепенно восстанавливают штатный режим деятельности: производства возвращаются к работе, а сотрудники выходят с карантинного отпуска. Ранее Alibaba сообщила о восстановлении работы доставки по Китаю. Логистическая компания “Цайняо” (принадлежит Alibaba Group) также сообщила о восстановлении логистики в том числе в России.

Чтобы ускорить доставку AliExpress запускала несколько новых логистических форматов: ежедневные чартерные рейсы в крупнейшие города России (Москву, Новосибирск и Екатеринбург) в совместном проекте с “Почтой России” (сPacket), который позволяет ускорить доставку заказов до отделений “Почты России” до 10-15 дней в крупных городах, а также доставку в тысячи магазинов X5 Retail Group и постаматов.