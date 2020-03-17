Медучреждения Иркутской области обеспечены 633 аппаратами искусственной вентиляции легких

Больницы располагают запасом дезинфицирующих средств, медицинских масок, латексных перчаток, сообщают в областной администрации.

Как сообщили в минздраве региона, на сегодняшний день в аптечных организациях в достаточном количестве имеются противовирусные и антибактериальные препараты. Медучреждения Иркутской области обеспечены 10 926 респираторами, 506 костюмами первого типа, 1890 противочумными костюмами и 240 защитными комбинезонами. В регионе имеется 633 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На вечер 17 марта случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. На территории Иркутской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. На мониторинге в ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице находится 14 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» - 24 пациента (дети).