Райффайзенбанк – самый надежный банк в России по версии Forbes

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков — 2020 от Forbes. Это стало возможным благодаря наилучшему сочетанию международных и российских кредитных рейтингов (BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА)) а также сильным показателям по ключевым критериям, среди которых — активы, достаточность капитала, норматив мгновенной ликвидности, рентабельность капитала и доля вкладов в пассивах.

«Исключительная надежность является одним из ключевых приоритетов всех направлений бизнеса Райффайзенбанка — это подтверждается высокими рейтингами, устойчивым ростом финансовых результатов всех направлений бизнеса, а также доверием наших клиентов, которые также высоко оценивают качество наших решений в рамках исследования NPS (net promoted score). Наша стратегия во всех сегментах – делать управление финансами простым и удобным, демонстрируя лучшие результаты», — отметил Сергей Гриб, начальник управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка.

При составлении рейтинга учитывались финансовые показатели ведущих российских банков, а также данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России.