До конца истерии осталось пару месяцев?

Встречаются однажды паломник и чума на перекрестке.

- Куда направляешься? – спрашивает чума.

- В Мекку, поклониться святим местам. А ты куда?

- В Багдад, забрать с собой 5 тысяч людей, - ответила болезнь.

Пошел каждый своей дорогой, а через год встретились вновь на том же месте.

- Ты обманула меня, - со злобой сказал паломник, - ты говорила, что в Багдаде заберешь 5 тысяч человек, в забрала 55 тысяч!

- Нет! – ответила чума, - я говорила правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тысяч. Остальные умерли от страха.

Суфийская мудрость.

Российское инвестиционное сообщество в целом смотрит на ситуацию с короновирусом достаточно оптимистично. Кто-то считает, что до окончания истерии остался месяц, кто-то что два. Логика в этом есть, уверен Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— И это не только опыт кризисов 1998, 2008 и 2014 годов. Уже в мае, после профилактики НПЗ в мире, на которую они плавно уходят из-за падения спроса на бензин, вызванное ситуацией с коронавирусом, будет самопроизвольный мощный отскок, причем без участия России и Саудовской Аравии. Причина проста — статистика потребления. Из-за коронавируса люди повсеместно пересаживаются на личный транспорт. Пятьдесят долларов за баррель по-прежнему среднесрочный таргет, который мы должны увидеть до конца года.

Однако есть и точка зрения пессимистов. Они полагают, что то, что мы видим в моменте на финансовых рынках, это не паника, и не истерия. Это постепенное осознание, что фундамент намного ниже рыночных оптимистических ожиданий. Пока еще никто не резал рейтингов, никто не даунгрейдил бумаг. В любом случае ЕЦБ должен начать скупку итальянских госбумаг, чтобы спасти Италию и предотвратить кризис во всей еврозоне

Россия более уязвима в текущей ситуации, рост расходов на здравоохранение и падение доходов бюджета из-за снижения цен на нефть. При цене на нефть Brent $25-30 за баррель справедливый уровень долларового индекс РТС 600-800 пунктов. Так что еще есть куда падать. Плюс газовые контракты с Украиной, конечно, подписаны, но неизбежный с нашей точки зрения запуск «Северного потока-2» может вызвать резкие шаги со стороны украинской стороны.

Мне кажется, что в текущей ситуации российским монетарным властям стоит вспомнить опыт 90-х, отказавшись от плавающего курса рубля и ввести валютный коридор. По паре доллар/рубль, например, 60-80 руб. за доллар. Под это дело неплохо провести и деноминацию рубля 1 к 100, так как возврат копейки давно назрел. И главное, не повышать ставку, а продолжить ее снижение с таргетом в 5%. В противном случае Россия может скатиться в рецессию. Ну и, конечно, на фоне короновируса перенести чемпионат Европы по футболу в Россию — это плохая идея. А что касается инвестиций, то цены сладкие, но я бы дождался 600-800 пунктов по индексу РТС.