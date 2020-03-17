Музеи закрываются из-за коронавируса

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17 марта 2020
17 марта 2020
В Москве из-за коронавируса закрываются музеи. Закрываются Малый театр и Театр Российской армии. Московские власти ранее запретили собираться в помещениях больше 50 человек, сообщает "Коммерсант".
Из-за коронавируса закрылись:
- Третьяковская галерея;
- Государственный Дарвиновский музей;
- Музей космонавтики;
- Государственный музей им. Пушкина;
- Музей русского импрессионизма;
- Музей AZ;
- Музей-панорама «Бородинская битва»;
- Музей Героев Советского Союза и России;
- выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Манеже;
- Музей Булгакова.
В Иркутске случаев заражения коронавирусом не выявлено, тем не менее иркутская галерея В. Бронштейна объявила об отмене всех мероприятий и экскурсий в связи с угрозой распространения вируса .