Музеи закрываются из-за коронавируса

В Москве из-за коронавируса закрываются музеи. Закрываются Малый театр и Театр Российской армии. Московские власти ранее запретили собираться в помещениях больше 50 человек, сообщает "Коммерсант".

Из-за коронавируса закрылись:

Третьяковская галерея;

Государственный Дарвиновский музей;

Музей космонавтики;

Государственный музей им. Пушкина;

Музей русского импрессионизма;

Музей AZ;

Музей-панорама «Бородинская битва»;

Музей Героев Советского Союза и России;

выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Манеже;

Музей Булгакова.

В Иркутске случаев заражения коронавирусом не выявлено, тем не менее иркутская галерея В. Бронштейна объявила об отмене всех мероприятий и экскурсий в связи с угрозой распространения вируса .