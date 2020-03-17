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Музеи закрываются из-за коронавируса

17 марта 2020

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В Москве из-за коронавируса закрываются музеи. Закрываются Малый театр и Театр Российской армии. Московские власти ранее запретили собираться в помещениях больше 50 человек, сообщает "Коммерсант".

Из-за коронавируса закрылись:

  • Третьяковская галерея;
  • Государственный Дарвиновский музей;
  • Музей космонавтики;
  • Государственный музей им. Пушкина;
  • Музей русского импрессионизма;
  • Музей AZ;
  • Музей-панорама «Бородинская битва»;
  • Музей Героев Советского Союза и России;
  • выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Манеже;
  • Музей Булгакова.

В Иркутске случаев заражения коронавирусом не выявлено, тем не менее иркутская галерея В. Бронштейна  объявила об отмене всех мероприятий и экскурсий в связи с угрозой распространения вируса .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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