Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

Количество заразившихся COVID-19 в России достигло 114 человек, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на вице-премьера и главу оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. 109 из заболевших находятся в стационарах, большинство из них переносят болезнь в легкой форме без каких-либо симптомов. 10 больных заразились в России.

«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны»,— сказала госпожа Голикова на совещании у президента с членами правительства. Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки случаи заражения выявлены в 15 регионах страны.