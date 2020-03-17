«Зимниаду – 2020» посетило около 60 тысяч человек

Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020» завершил свою работу. Организаторы провели при поддержке Правительства Иркутской области и агентства по туризму региона 16 мероприятий, которые посетили около 60 тысяч человек.

Как рассказал член оргкомитета «Зимниады» Вадим Копылов, все мероприятия фестиваля прошли в штатном режиме. Организаторам было важно показать жителям и гостям Байкальского региона зимние виды активностей и возможности туристической инфраструктуры.

Самыми массовыми традиционно стали фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» в поселке Листвянка и масленичные гуляния в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы». Понравились зрителям и участникам яркий праздник культуры, творчества и спорта на льду Байкала Olkhon Ice Fest и соревнования по скоростному бегу на коньках по реке Ангаре «Свирские гонки».