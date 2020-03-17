Ремонт МКД, строительство дамб, выращивание овощей. Игорь Кобзев предложил ГУФСИН несколько направлений адаптации осужденных

Игорь Кобзев встретился с первым заместителем директором ФСИН Анатолием Рудым. Генерал-лейтенант внутренней службы представил исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области нового начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Леонида Сагалакова. Во время рабочей встречи Игорь Кобзев, Анатолий Рудый и Леонид Сагалаков обсудили направления сотрудничества по социальной адаптации вставших на путь исправления осужденных.

Врио Губернатора назвал несколько направлений, где можно задействовать осужденных. Прежде всего, это участие в лесовосстановлении, производстве сельскохозяйственной продукции, например, выращивании овощей в закрытом грунте.

Следующее направление – создание на производственной базе ГУФСИН малых архитектурных форм для благоустройства территорий населенных пунктов региона и изготовление контейнеров для площадок по сбору твердых коммунальных отходов. Учитывая разные формы наказания осужденных, их труд допустимо использовать при капитальном ремонте многоквартирных домов и строительстве дамб в населенных пунктах области, пострадавших от наводнения летом прошлого года.

Стороны договорились к 15 апреля разработать «дорожную карту» совместной работы.